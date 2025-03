Polícia Federal prende foragido da Justiça no Jardim Catarina, em São Gonçalo

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (20), um homem que possuía um mandado de prisão preventiva em seu desfavor pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele foi preso no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Ao tentar fugir da abordagem policial, o homem pulou de uma altura elevada e se lesionou, sendo capturado em seguida. Ele foi direcionado para um hospital e internado em razão da gravidade das lesões, e será encaminhado para o sistema prisional após sua alta hospitalar.





Informações de inteligência revelaram o local exato em que o foragido estava se escondendo das forças policiais no Jardim Catarina. De acordo com a polícia, ele era integrante do Comando Vermelho (CV), maior facção criminosa atuante no estado do Rio de Janeiro, ele era um dos articuladores do tráfico de drogas da região, sendo responsável pela logística de aquisição de armas e entorpecentes.

Policiais federais do Núcleo de Operações da Delegacia da PF em Niterói (DPF/NRI) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), com apoio de policiais militares do 7º BPM, ingressaram na comunidade com auxílio do blindado tático “Scorpion”, que viabilizou a chegada até o local identificado como o esconderijo do foragido, onde o mesmo foi avistado. Na localidade em questão, foram encontrados aproximadamente 34 kg de haxixe e 6 kg de cloridrato de cocaína, além de um veículo fruto de roubo. Em razão disso, além da prisão por força do mandado judicial, o foragido também foi preso em flagrante por tráfico de drogas constatado na data de hoje.

Caso seja condenado, o homem poderá cumprir uma pena superior a 20 anos de reclusão pelos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa.