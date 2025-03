André, ex-Fluminense, se aproxima de meta que renderá bônus ao Tricolor

Fluminense pode lucrar ainda mais com a venda de André para o Wolverhampton - Foto: Divulgação/Wolves

Fluminense pode lucrar ainda mais com a venda de André para o Wolverhampton - Foto: Divulgação/Wolves

O Fluminense se aproxima de lucrar mais com a venda do volante André para o Wolverhampton. Após o negócio que rendeu € 22 milhões (R$ 135,5 milhões na época) ao Tricolor, o clube lucrará com o primeiro terço dos € 3 milhões (R$ 18,5 milhões) de bônus que estão previstos em contrato.

Com André atuando de forma constante, restam poucos jogos para o jogador atingir a meta estipulada. As três parcelas que renderão dinheiro ao Flu dependem apenas de André atuar em 70% dos jogos do Wolverhampton em cada uma das temporadas até 2027.

Assim, caso o volante atinja a meta, que está próxima, o Tricolor lucraria € 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões). Os ingleses disputarão ainda 43 jogos no total. Até o momento, André tem 27 jogos pelos Wolves. Com mais nove jogos em disputa, ele precisaria atuar em quatro deles para atingir os 70% de participações necessárias.

A venda de André para o Wolverhampton, da Inglaterra, se tornou a maior da história do Fluminense em valores fixos. O valor supera o da venda de Gerson para a Roma em 2015. Na ocasião, a transferência foi fechada por 16 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época). Naquela negociação, o Flu só tinha direito a 70% do valor.