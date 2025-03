Guardas municipais resgatam duas jiboias no Recreio dos Bandeirantes

Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram, nesta quinta-feira (20), duas jiboias no Recreio dos Bandeirantes - Foto: Divulgação

Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram, nesta quinta-feira (20), duas jiboias no Recreio dos Bandeirantes - Foto: Divulgação

Duas jiboias foram resgatadas no Recreio, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta feira (20). Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), foram acionados para a situação.

A maior cobra, com 2,5 metros de comprimento, foi encontrada dentro de um condomínio na Rua Sérgio Branco Soares. Enquanto a menor, de 70 centímetros, estava na rua ao lado do edifício.

As equipes foram acionadas para a situação, pela gestora do Parque Natural Municipal Chico Mendes, localizado no Recreio. Os animais foram resgatados e levados para a unidade de conservação, onde foram soltos.

A Prefeitura do Rio, aconselha a população a entrar em contato com a Central 1746, caso encontrem animais silvestres em área urbana ou em qualquer situação de risco fora de seu habitat natural. O manuseio ou a tentativa de resgate não é aconselhável.



A Central 1746 funciona 24 horas.