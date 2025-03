Suspeito de participar da morte de ciclista em São Paulo é preso

Mais um suspeito de participar do homcidio do ciclista Vitor Felisberto Medrado, no dia 13 de fevereiro, foi preso nesta quarta feira (19), em São Paulo. A vítima estava do lado de fora do Parque do Povo, na Capital Paulista, quando foi abordado por dois homens em uma moto. Um dos criminosos roubou o celular de Vitor e, antes de subir na garupa da motocicleta, atirou contra o homem de 46 anos.

Jefferson de Souza Jesus, de 27 anos, foi identificado como o piloto na ação e foi preso após um pedido de prisão temporário ser aceito pela Justiça. Ele já tinha anotações criminais por receptação e tráfico. Jefferson confessou sua participação no crime.

Erick Benedito Veríssimo, de 20 anos, identificado como o atirador, foi preso em flagrante, no dia 8 de março, durante um assalto. Ele portava uma arma com a numeração raspada e uma moto roubada.

Outra suspeita, Suedna Barbosa Carneira, foi detida e apontada como a chefe de uma quadrilha de falsos entregadores em Paraisópolis. Segundo investigações, a mulher alugava armas, capacetes e mochilas de entrega para os criminosos usarem.

"Ela era uma facilitadora de crimes cometidos por meio motocicleta, roubo de celular, roubo de relógio", afirmou o delegado Ronaldo Sayeg. Suedna tinha três passagens na polícia e foi condenada á 10 de prisão por receptação, organização criminosa e porte ilegal de arma, em 2022.

Vitor Medrado estava parado na calçada ao lado do Parque quando foi abordado pelos criminosos, ele foi baleado no pescoço, antes mesmo de conseguir entregar o celular.