Desejo do Flamengo, Jorginho desembarca no Rio de Janeiro, para aproveitar a pausa nas competições europeias

O meio campista Jorginho, desembarcou no Aeroporto do Rio de Janeiro nesta quarta feira (19). O atleta que é desejado pelo Flamengo, afirmou que sua vinda ao país é para aproveitar férias e despistou qualquer acerto com o rubro negro, time com quem vem conversando desde a última janela de transferência.

Em vídeo publicado pelo canal Paparazzo Rubro-Negro, o jogador não descartou uma possível transferência e demonstrou estar aberto para uma conversa com o diretor de futebol do clube, José Boto.

"Na expectativa de vir para o Flamengo?", perguntou o repórter a Jorginho. "Vamos ver o que acontece", respondeu. "Vai ter reunião com o Boto?", questionou novamente. "Boa pergunta, boa pergunta.. Eu vim de férias", finalizou Jorginho.

Jorginho tem contrato com o Arsenal (ING), até 30 de junho, o Flamengo tentou a liberação imediata do atleta, mas o time inglês não concordou. Agora a diretoria negocia a assinatura de um termo que assegure ao clube a contratação do atleta.



O meia campista é um dos líderes do elenco do Arsenal, mas perdeu espaço na atual temporada, tendo atuado apenas em 20 partidas. Jorginho foi revelado pelo Hellas Verona, da Itália, mas começou a se destacar de fato quando foi para o sul do país, jogar no Napoli.

Após grandes perfomaces no futebol italiano, o jogador foi contratado pelo Chelsea, para jogar a Premier League. Na temporada de 2021, Jorginho viveu o melhor momento de sua carreira, conquistando uma Champions League e a Eurocopa, pela Itália, país pelo qual ele é naturalizado.