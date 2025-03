Polícia Civil prende acusado de feminicídio em São João de Meriti

O crime ocorreu no bairro Vila Tiradentes, no município de São João de Meriti - Foto: Divulgação - PCERJ

O crime ocorreu no bairro Vila Tiradentes, no município de São João de Meriti - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (18/03), um homem acusado do feminicídio da jovem Evelen Cristina Alves Serrão, de 18 anos. O crime ocorreu no bairro Vila Tiradentes, no município de São João de Meriti.

Segundo as investigações, após uma discussão no interior da residência do casal, o criminoso partiu para a agressão física e cortou o pescoço da vítima. A filha do autor estava no local durante o desentendimento e ouviu toda a discussão.

Contra ele, os agentes cumpriram um mandando de prisão temporária pelo crime de feminicídio.