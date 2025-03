Jovem é morta a facadas em São João de Meriti; Ex-namorado é suspeito

O ex-namorado convenceu Evelyn a ir até a residência dele e, depois disso, a jovem não entrou mais em contato com ninguém. - Foto: Reprodução

O ex-namorado convenceu Evelyn a ir até a residência dele e, depois disso, a jovem não entrou mais em contato com ninguém. - Foto: Reprodução

A morte da jovem Evelyn Cristina Serrano, de 18 anos, está sendo investigada por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

O caso aconteceu na casa do ex-namorado da vítima, no bairro Vila Tiradentes, em São João de Meriti, onde Evelyn foi morta a facadas.

Segundo informações de testemunhas, a jovem teria saído com amigas para uma festa na última sexta-feira (7). No entanto, na madrugada de sábado (8), o ex-namorado, de 38 anos, convenceu Evelyn a ir até a residência dele e, depois disso, a jovem não entrou mais em contato com ninguém.

O relacionamento deles durou 4 meses, mas estavam separados há 15 dias. O homem permanece desaparecido.

Nesta segunda-feira (10), o corpo de Evelyn será enterrado no cemitério de Vila Rosali, localizado em São João de Meriti

