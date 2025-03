Itaboraí promove evento “Mulher Segura” com workshop de defesa pessoal

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, realiza no dia 19 de março, às 9h, o evento “Mulher Segura”, um encontro voltado para o fortalecimento e bem-estar feminino. A iniciativa acontecerá no Lux Imperial, localizado na Rua Promotor Ciro Olímpio da Mata, 361 – Jardim Imperial (Descida do CEVI, em frente ao Mercado Celi).

O destaque da programação será o workshop sobre defesa pessoal, ministrado pela equipe Empoderadas/IDMEP, que ensinará técnicas essenciais para que as mulheres possam se sentir mais seguras em seu dia a dia. Além disso, o evento contará com ações de beleza, incluindo serviços de trancista, massagem, manicure, maquiagem e corte de cabelo, proporcionando um momento de autocuidado para as participantes.

O evento é gratuito e aberto a todas as mulheres do município. Para participar, é necessário realizar a inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeMHqpw5xcj-d4X-6aYl8vzAIjmrXVPlJwWcamXTbS-20w21Q/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZP1ZOZu5ExfDFzOuhBiaVh8pBRIom0PF11V5CnCE2UXjXvUszIR-cM2EI_aem_h694slKSC4oG7VlV3S_r0A