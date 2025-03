PF deflagra Operação Caça ao Tesouro para combater fraudes contra o INSS

Na manhã de terça-feira (18), a Polícia Federal deflagrou a Operação Caça ao Tesouro para desarticular uma organização criminosa que frauda o INSS por meio de saques ilegais de benefícios previdenciários. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em municípios do Rio de Janeiro e 13 mandados de prisão preventiva.

O grupo, ativo há mais de 10 anos, causou um prejuízo superior a 50 milhões de reais em benefícios fraudulentos, com um prejuízo evitado estimado em 9 milhões de reais por ano. A investigação começou em 2022, após a prisão de um homem tentando sacar valores oriundos de fraudes.

A organização contava com servidores do INSS, advogados, escreventes de cartório e profissionais de gráfica. Funcionários do INSS inseriam dados falsos no sistema previdenciário, com a participação de outros indivíduos. Ao todo, foram identificados 193 benefícios sacados.

A Polícia Federal contou com apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP). Os investigados podem responder por inserção de dados falsos em sistemas e organização criminosa.