Dupla é presa por furto no Abrigo Cristo Redentor em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta madrugada de segunda-feira (17), dois homens pelo crime de furto. A dupla tentou furtar o Abrigo Cristo Redentor, localizado no bairro Estrela do Norte e sob responsabilidade do Governo do Estado. Com os suspeitos, foram encontrados cerca de 100 metros de fios de cobre e duas torneiras metálicas. O crime foi flagrado pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Os agentes da Guarda estavam em patrulhamento quando foram informadas pelos agentes da CSSG que dois homens estavam em atitude suspeita perto do Abrigo. As câmeras flagraram ainda um dos suspeitos entrando no local enquanto o outro ficou na calçada aparantemente vigiando a situação. Quando foram ao local, os guardas viram os dois homens caminhando lado a lado pela via com uma sacola. Os suspeitos foram, então, abordados e revistados. Com eles, foram encontrados os cabos de cobre e as duas torneiras metálicas. A dupla foi indagada e um dos suspeitos confessou o crime.

Os dois homens foram levados imediatamente para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado e os itens furtados ficaram apreendidos. Um dos suspeitos já possuía passagens criminais por tráfico de drogas, desacato, furto qualificado e contravenção penal de porte de arma branca. Em seguida, eles foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos.