Casal de policiais civis é encontrado morto e com marcas de tiro em Mesquita

O casal de policiais civis, identificados como Luciano do Nascimento Costa, de 48 anos, e Gabriela Ferreira Santos, de 26 anos, foi encontrado morto com perfurações de tiro, no bairro Cosmorama, situado em Mesquita, na Baixada Fluminense, na madrugada desta terça-feira (18).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, policiais do 20º BPM (Mesquita), foram chamados depois de receberem relatos de disparos de arma de fogo em um imóvel da localidade. No crime teriam sido efetuados ao menos seis disparos, alegam as testemunhas que ouviram os barulhos.

Quando os agentes chegaram ao local, constataram a morte dos agentes. Até o momento, a principal linha de investigação leva para um caso de feminicídio e depois um suicídio, mas os agentes de segurança ainda investigam as circunstâncias das mortes.