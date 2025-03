Garota de programa é presa após aplicar golpe "Boa noite, Cinderela" em turista

Alana Ferreira, de 30 anos, garota de programa conhecida como Elza Milionária, foi presa por policiais do 5º DP (Centro) em conjunto com a Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT).

Após dar o golpe “Boa noite, Cinderela” em um turista americano que conheceu na Lapa, a garota de programa estava foragida da polícia.

A golpista e a vítima se encontraram no apartamento do americano, localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio. No local, Alana despejou uma substância na bebida da vítima e, depois de dopá-lo, roubou joias, celulares e cartões, resultando em um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 25 mil.

Os agentes conseguiram imagens de câmeras de segurança do apartamento que flagraram Alana. A garota de programa atua na Lapa e em outros bairros da Zona Sul.