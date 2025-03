Policial militar morre atropelada por veículo desgovernado na Linha Amarela

As outras vítimas do acidente receberam atendimento pela Lamsa, concessionária que controla a via - Foto: Reprodução - Diógenes Melquiades/TV Globo

As outras vítimas do acidente receberam atendimento pela Lamsa, concessionária que controla a via - Foto: Reprodução - Diógenes Melquiades/TV Globo

Uma policial militar, identificada como Carla Cristiane Teixeira Bon, de 39 anos, morreu após ser atropelada por um veículo desgovernado na Linha Amarela, perto de Del Castilho, Zona Norte, durante a madrugada desta segunda-feira (17). A militar estava fora da viatura, que também foi atingida, deixando um segundo policial ferido.

Por causa da batida, a viatura ficou totalmente destruída. Carla Cristiane estava patrulhando a localidade no momento do acidente.

Leia também:

Corpo é encontrado com sinais de tortura em São Gonçalo

Receita começa a receber nesta segunda declarações do Imposto de Renda

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Ramos foram chamados para atender à ocorrência por volta das 0h40, na saída 5 da via, sentido Fundão. Os bombeiros prestaram socorro apenas à policial, que não resistiu e morreu no local.

As outras vítimas do acidente receberam atendimento pela Lamsa, concessionária que controla a via. Por meio de nota, a concessionária disse que houve outras duas vítimas, sendo elas um policial militar e o motorista do carro desgovernado, Kayky Moisés Esposito Santos, de 21 anos, militar do Exército.

O policial militar ferido foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar e o motorista ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ambos apresentam estado de saúde estável.

Segundo a PM, a 3ª Sargento Carla Cristiane, era lotada na Coordenadoria de Polícia Pacificadora, mas estava de serviço em apoio ao Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). A policial entrou para a corporação em 2012.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o horário e local do enterro de Carla, que deixa dois filhos.