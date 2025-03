Polícia intensifica buscas para identificar a mãe do bebê abandonado em São Gonçalo

Recém-nascido foi encontrado na Rua Caetés, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, com a placenta e o cordão umbilical, e segue internado recebendo cuidados médicos - Foto: Divulgação

Policiais da 74ª DP (Alcântara) estão intensificando as buscas para identificar a pessoa que abandonou um recém-nascido em uma rua do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na madrugada do último sábado (15). Como parte das investigações, agentes estão percorrendo todas as unidades de saúde da região em busca de informações sobre gestantes que tenham realizado o pré-natal recentemente, na esperança de localizar a mãe da criança.

O bebê foi encontrado por um morador na Rua Caetés, enrolado em um pano e ao lado de uma bolsa plástica contendo a placenta e o cordão umbilical. O homem tentou acionar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, mas, diante da dificuldade de contato, decidiu levar a criança por conta própria até a Maternidade Municipal Doutor Mário Niajar, no bairro Alcântara, onde o recém-nascido segue internado, recebendo cuidados médicos.

A delegacia também pede o apoio da população para localizar quem abandonou a criança. Qualquer informação que possa ajudar na investigação pode ser repassada ao Disque Denúncia pelo telefone 2253-1177. O sigilo do denunciante é garantido.

O Conselho Tutelar de São Gonçalo foi acionado e acompanha o caso.