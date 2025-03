PRF recupera carro furtado em Niterói

Na manhã de domingo (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro na BR-101, em Niterói. O condutor, suspeito do crime de receptação, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Por volta de 07h, policiais rodoviários federais fiscalizavam o trecho quando abordaram o veículo, que passava pela cabine de pedágio.

Iniciada a abordagem e consulta documental, os agentes perceberam que as características do veículo não condiziam com a do carro abordado, e conseguiram identificar como furtado em novembro de 2023.

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor afirmou pertencer ao seu genro.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª Delegacia de Polícia Civil.