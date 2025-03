Homem morre após passar mal nas escadarias do Corcovado

No início da manhã deste domingo (16), um homem de 54 anos morreu após passar mal nas escadarias do Corcovado, que dão acesso ao Cristo Redentor. O visitante passou mal às 7h40, e o Samu chegou às 8h04, mas não houve tempo hábil para socorrê-lo.

Leia também

Policial militar morre atropelada por veículo desgovernado na Linha Amarela

Um motociclista morre e outro fica ferido após batida em Maricá



Em nota, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor afirmou que o posto médico estava fechado no momento.

Já o Parque Nacional da Tijuca informou que a responsabilidade do posto médico e da equipe de socorristas no local é da empresa concessionária Trem do Corcovado. A administração lamentou a morte e disse que se solidariza com a família da vítima. Além disso, informou que vai abrir uma apuração para verificar as circunstâncias do ocorrido.