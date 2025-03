Corpo é encontrado com sinais de tortura em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga a morte de um homem encontrado na Rua Doutor Olavo Lamego, no Pita, em São Gonçalo, na manhã deste domingo (16). A vítima, ainda não identificada, estava vestindo um casaco camuflado, possuía perfurações de tiros, além de ter o braço esquerdo quebrado em três partes.



Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados para atender à ocorrência por volta das 7h10. No local, os policiais constataram o óbito, que foi atestado por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Ainda não há informações sobre suspeitos ou a motivação para o crime.