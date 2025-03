Homem é preso após furtar botijão de gás de barraca de cachorro-quente em Niterói

O acusado estava em situação de rua no momento da prisão - Foto: Divulgação

O acusado estava em situação de rua no momento da prisão - Foto: Divulgação

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira( 17), após furtar um botijão de gás de um veículo de cachorro-quente no bairro São Francisco, em Niterói. O acusado, de 59 anos, foi flagrado por uma testemunha, que viu o momento exato do crime.

Policiais militares que atuavam na Operação Antifurto chegaram rápido ao local e, diante do flagrante, conduziram as partes e o material recuperado à 79ª (Jurujuba). No local, o acusado foi autuado pelo crime de furto.

O acusado, que estava em situação de rua no momento da prisão, já possui duas passagens criminais anteriores pelo mesmo crime de furto. Após a prisão, ele permaneceu detido à disposição da Justiça, enquanto a investigação segue em andamento.