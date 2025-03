Águas de Niterói abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2025

A concessionária Águas de Niterói está com inscrições abertas, até 18 de março, para o Programa Jovem Aprendiz 2025. Os candidatos devem ter entre 14 a 22 anos e estar matriculados no Ensino Fundamental, Médio ou Superior. Os interessados podem realizar a inscrição pelo site https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/trabalhe-conosco/.

O programa do Grupo Águas do Brasil tem como objetivo capacitar profissionalmente jovens interessados em se estabelecer no mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de inserção em uma das maiores empresas de saneamento do Brasil. A iniciativa ocorre em parceria com instituições formadoras (CIEE ou rede Cidadã) por meio de cursos profissionalizantes.

Para a inscrição, é obrigatória a apresentação de currículo, RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e de escolaridade. Além disso, maiores de 18 anos devem mostrar título de eleitor e certificado de reservista (para homens). Os benefícios oferecidos pelo programa são: remuneração, curso de formação na área administrativa, vale-transporte, vale-alimentação ou vale-refeição e oportunidade de crescimento profissional.