Prefeitura de Niterói dará apoio a escolas de samba da cidade no Carnaval de 2026

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu, nesta quinta-feira (13), representantes das escolas de samba vitoriosas no carnaval da cidade, Sabiá e Folia do Viradouro, além da Acadêmicos de Niterói e da Unidos do Viradouro, que brilharam na Marquês de Sapucaí este ano. O município investiu cerca de R$ 5 milhões no Carnaval de 2025. Durante o encontro, Rodrigo Neves garantiu a manutenção do apoio em 2026.

"No meu primeiro mandato, apoiamos a retomada da (Unidos do) Viradouro. O título não veio este ano, mas é a escola líder do ranking da Liesa pelo que vem conquistando nos últimos anos. A Viradouro é parte da identidade de Niterói. Com o acesso ao Grupo Especial da Acadêmicos de Niterói, somos a única cidade fora do Rio a ter duas escolas na elite do carnaval. Isso acontece porque aqui temos chão, tradição e sabemos fazer Carnaval. A prova disso também é o sucesso da Sabiá e da Folia do Viradouro que realizaram desfiles de altíssimo nível no Caminho Niemeyer. Isso vai continuar. Seguiremos apoiando a cultura popular", disse Rodrigo Neves.

A Prefeitura de Niterói investiu, em 2025, mais de R$ 3 milhões no desfile das escolas de samba, no Caminho Niemeyer. As escolas que se apresentaram na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, também foram contempladas. A Unidos do Viradouro, que ficou em terceiro lugar no Grupo Especial, recebeu R$ 2 milhões; e a Acadêmicos de Niterói, campeã da série Ouro, R$ 830 mil.

A Folia do Viradouro foi consagrada campeã do Grupo A do Desfile das Escolas de Samba de Niterói em 2025 com o enredo “Intelêkô: A Encantaria na Folia”. A Sabiá foi a campeã do Grupo B e, no ano que vem, desfilará entre as principais escolas do Caminho Niemeyer.