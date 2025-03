Fla x Flu: torcedores se envolvem em briga no Rio horas antes da final; vídeo

Poucas horas antes da disputa entre Flamengo e Fluminense pela final do Campeonato Carioca na tarde deste domingo (16), torcedores de ambas equipes foram vistos se envolvendo em confusão na Zona Norte do Rio. No Engenho Novo, dois grupos de torcida foram vistos arremessando objetos uns contra os outros no final desta manhã. Confira imagens da briga:





Relatos iniciais indicam que o conflito aconteceu entre grupos de torcidas distintas que se encontraram por acaso na saída da comunidade do Rato. Procurada, a Polícia Militar informou que o 3° BPM (Méier) foi acionado e uma equipe foi até o local onde a confusão acontecia. Agentes usaram bastões para conter a confusão. Não houve presos. Segundo o Batalhão, o policiamento na região foi reforçado.