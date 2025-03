Partida de futebol termina em tiroteio na Zona Oeste do Rio

Jogadores e espectadores chegaram a se jogar no chão para se protegerem - Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma partida de futebol terminou com um ataque a tiros, deixando um morto e um ferido, neste sábado (15), no bairro Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. O jogo estava sendo transmitido ao vivo pelo Youtube.

Nas imagens é possível ver o momento em que a partida é finalizada e diversos disparos são ouvidos. Ha muita gritaria e correria entre os espectadores, com jogadores se jogando no gramado para tentar se proteger dos tiros.

Segundo testemunhas, criminosos chegaram ao local e atiraram contra Wesley Jeovany Jacintho Ferreira, conhecido como Bebê, e fugiram.

O tiroteio aconteceu na final da partida entre Dois Toque e Juventude, que terminou em 4 a 3, realizada na Arena São Vicente, na rua Bastos Tigres.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40° BPM (Campo Grande) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, constataram a morte de um homem e uma segunda vítima ferida.