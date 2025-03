Homens são presos por tráfico de drogas no Badu

Uma guarnição do 12 Batalhão da Polícia Militar, após receber informações da existência de homens traficando drogas, os agentes decidiram se direcionar para a Comunidade da Cocada, no Badu, em Niterói. O caso aconteceu neste sábado (15).

Ao chegar no local, os policiais foram atacados com tiros por parte dos criminosos e tiveram que revidar. Após a realização do cerco tático, três homens foram presos.

Com os criminosos foi apreendido 200 cápsulas de cocaína, 105 pedras de crack, 225 invólucros de maconha, 3 rádios transmissores e R$ 55,00 em espécie.

Os meliantes já tinham anotações criminais e foram encaminhados a 79 DP( Jurujuba).