Família procura adolescente que desapareceu há uma semana no Méier

A família da adolescente Isabella Luisa Cunha Zago, de 15 anos de idade, está passando por um momento muito delicado e angustiante. A jovem é considerada desaparecida e foi vista pela última vez, no dia 7 deste mês, na Rua Maranhão, no Méier, Zona Norte.

A mãe da menina, Ana Barbara Cunha, afirmou que a filha saiu de Pilares, também na Zona Norte, onde mora com o pai, para ir a um dia de aula em uma escola estadual no Méier.

A última localizado registrada de Isabella, foi a rua Maranhão, que faz parte do trajeto do colégio. A adolescente usava um uniforme escolar com camisa branca e calça jeans, quando desapareceu.

Leia também:

Vasco bate Maricá por 4 a 2 em jogo treino



Torcida do Flamengo esgota carga de ingressos para final contra o Fluminense



A mãe da menina espera encontrá-la em breve: "Eu acredito que a minha filha esteja mais perto do que imaginamos. Com alguma colega do colégio do Ensino Médio, que ela começou cursar o 1° ano agora, ou até mesmo com alguma colega do colégio anterior, onde concluiu o Ensino Fundamental".

Ana completou: “Isabella é muito reservada, não se abre para conversar sobre qualquer assunto com ninguém da família, embora sempre a deixemos à vontade para se comunicar. Mas de repente, com algumas poucas colegas, ela poderia acabar conversando”.

O desaparecimento foi registrado na 24° DP (Piedade), mas o caso já está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).