Niterói sanciona redução da tarifa do Catamarã Charitas por 5 anos

O prefeito Rodrigo Neves sancionou o projeto aprovado pela Câmara Municipal que garante, por cinco anos, o subsídio concedido pela Prefeitura para reduzir a tarifa do Catamarã de Charitas de R$ 21,00 para R$ 7,70. A assinatura aconteceu nessa sexta-feira (14), durante encontro com o presidente da Câmara Municipal, Milton Cal, e os demais vereadores que votaram favoravelmente à concessão do benefício para a população. Apenas cinco vereadores de oposição se abstiveram da aprovação da redução do preço da passagem.

Em menos de dez dias de funcionamento da nova tarifa, o fluxo de passageiros aumentou mais de 50%, trazendo economia para o usuário e reduzindo o tempo de deslocamento de quem antes utilizava o carro para trabalhar ou estudar no Rio. A medida também reduziu o número de veículos em circulação e contribui com o meio ambiente. No convênio com o Estado, a Prefeitura vai arcar com até R$ 2 milhões por mês e o Governo do Rio com os outros R$ 4 milhões.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a parceria com o Governo do Estado e a Câmara de Vereadores.

"Eu queria agradecer à ampla maioria da Câmara, que aprovou o projeto para garantir o subsídio do sistema aquaviário para os niteroienses. A gente via aquela estação às moscas, comprometendo a mobilidade de Niterói porque a tarifa era muito cara. E a gente, desde novembro, desde a transição, começou a trabalhar com o estado para reduzir essa tarifa. Estou fazendo um investimento muito expressivo da Prefeitura porque a gente sabe que mobilidade urbana é qualidade de vida", enfatizou o prefeito.

A redução da tarifa do Catamarã Charitas foi tão bem recebida pela população que serviu de modelo para o governador Cláudio Castro anunciar também a redução da passagem das barcas. O subsídio será pago integralmente pelo Estado. A partir do dia 24, as tarifas das linhas Praça XV-Arariboia, Praça XV- Cocotá e Praça XV- Paquetá terão a tarifa reduzida de R$ 7,70 para R$ 4,70.