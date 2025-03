Gabriela Prioli abre Festival Mulher em Niterói com talk show no Reserva Cultural. - Foto: Divulgação

Gabriela Prioli abre Festival Mulher em Niterói com talk show no Reserva Cultural. - Foto: Divulgação

Com tema e celebração às mulheres que inspiram, a Prefeitura de Niterói deu início à quarta edição do Festival Mulher, na noite de quinta-feira (13), recebendo a advogada, influenciadora e apresentadora de TV Gabriela Prioli para um talk show na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural. A cantora Luciana Mello encerrou o primeiro dia do evento com sucessos da carreira e do recém-lançado projeto “Casa Da Lu”, que celebra a alma e a essência do samba brasileiro. O festival vai até domingo (16) e integra a extensa programação de atividades da Prefeitura de Niterói para comemorar o Mês da Mulher.

Na solenidade de abertura, na Sala Nelson Pereira dos Santos, a secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, convidou todo o público a aproveitar cada momento do festival e agradeceu a parceria com todos os órgãos envolvidos na realização do evento e que apoiam a causa para a construção de uma sociedade mais justa.

“Compartilhem suas histórias, troquem experiências e, acima de tudo, se fortaleçam. Vamos nos fortalecer juntas. Esse espaço é de todas e para todas. Em Niterói, nenhuma mulher está sozinha. Seguiremos e não recuaremos porque estamos mais fortes do que nunca a fim de construir um futuro melhor para todas as mulheres. Muito obrigada a todas. Que o nosso festival seja um marco de conquista e de inspiração para as futuras gerações. Vamos juntas!”, convidou a secretária.

A vice-prefeita Isabel Swan destacou a importância do festival pensado para empoderar e inspirar todas as mulheres e citou o pioneirismo de grandes atletas femininas no esporte, uma área muito ocupada por homens.

“Maravilha estar aqui na sala do grande cineasta Nelson Pereira dos Santos repleta de mulheres ávidas por trocas e por inspiração. A gente tem uma representatividade tão forte no governo Rodrigo Neves, um governo que pensa nas mulheres e que traz para a liderança 30% da gestão com mulheres. São 14 mulheres em posição de liderança, na saúde, nos direitos humanos, na cultura, no planejamento, no coração da prefeitura. Venho aqui depois de 58 governos masculinos representar vocês mulheres e é uma baita responsabilidade”, disse Isabel Swan em seu discurso.

A primeira-dama Fernanda Sixel Neves comentou sobre a aprovação na Câmara Municipal do projeto de alteração da lei que aumenta o valor do Auxílio Social para um salário mínimo. O benefício é destinado para as mulheres romperem o ciclo de violência.

“Temos que celebrar o mês de março, mas é claro que ainda temos muito a alcançar para termos uma cidadania plena. A presença feminina ainda é muito pequena quando vemos os dados. A Prefeitura garantir um salário mínimo durante um ano a vítimas de violência é de uma grandeza que dá exemplo para outras cidades. É garantir a esta mulher que, durante este período, ela terá um apoio financeiro para se reestruturar. Estamos salvando vidas. São quase 500 mulheres auxiliadas nos últimos três anos. Quando falamos de violência doméstica, existe a possibilidade de um possível feminicídio no final”, destacou a primeira-dama.

A presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa, destacou a importância da Secretaria da Mulher e da participação das mulheres em todos os espaços de poder. Ela reforçou que hoje há forte presença de gestoras públicas na Prefeitura de Niterói.

“É um prazer para nós fazer parte desse festival que eu sou apaixonada! Tenho certeza que essa edição vai ser mais um passo importante para nós, mulheres de Niterói. Estamos cada vez mais juntas, mais fortes e unidas, e cada vez mais empoderando umas às outras, para que a gente consiga chegar num futuro breve, onde as mulheres não estejam mais em minoria, onde as políticas públicas para as mulheres sejam uma realidade plena, não só em Niterói, mas Niterói sendo um farol para o Brasil, para que tenhamos um país cada vez mais igualitário”, afirmou a presidente da FAN.

A solenidade contou ainda com a participação da secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói, Isadora Modesto; da titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Niterói, Elisa Bordoni, da vereadora Benny Briolly e da conselheira municipal das mulheres, Irene Cassiano.

Talk show com Gabriela Prioli – Principal convidada do primeiro dia do Festival Mulher, a advogada Gabriela Prioli falou sobre diversas questões ligadas ao universo feminino, como maternidade, trabalho, política e feminismo. Ela contou momentos e experiências de sua vida pessoal como mãe, mulher e profissional, seu papel como influenciadora digital e a transição de sua carreira para a área de comunicação, que abriu o caminho para tornar-se ainda mais conhecida no país pela TV e pelas redes sociais. O talk show foi mediado pela secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, e pela primeira-dama Fernanda Sixel Neves.

Entre os vários assuntos, Gabriela Prioli falou sobre os estereótipos, que dividem as pessoas, partindo de pressupostas características entre homens e mulheres. Como exemplo, das mulheres é esperado um tipo de comportamento, de docilidade, gentileza, conciliador e de cooperação. É ela quem cuida do lar, da família e dos filhos. Já dos homens são esperadas força, assertividade e competitividade.

“Me considero uma mulher feminista e há mulheres feministas que vão me acusar de não ser feminista. Na minha perspectiva, desejo um mundo que seja mais feliz a todos. Quero que as pessoas possam ser o que elas são. E não que pensem que se espera algo delas. Mulheres não são dóceis e conciliadoras. Mulheres são dóceis, conciliadoras e também assertivas, competitivas e líderes. Algumas mulheres têm mais de um ingrediente. O que eu quero é que ninguém se sinta inadequada. E que você olhe para a sua característica única, para a combinação dos seus elementos e características e pense: está bom”, afirmou a advogada.

Por outro lado, ela pontuou a situação do homem, que é considerado o provedor da família, que tem que sair de casa para trabalhar. Gabriela sugeriu que, numa família, a mulher que tenha uma profissão ou um emprego que por acaso pague mais, o homem possa ficar em casa.

“Não acho bom que um homem se sinta o único responsável pelo sustento de uma casa. A situação do emprego não é a melhor. Os salários não garantem que você consiga sustentar uma família com a renda de um só. Esses homens se sentem sempre falhando. O desemprego pega os homens de forma muito mais sensível do que as mulheres, com índices de suicídio mais acentuados. A violência, claro, que se a gente falar da violência de gênero, a gente tem as mulheres como principais vítimas, mas a violência no geral é entre os homens que são educados para serem violentos”, comentou.

Gabriela Prioli é advogada criminalista, professora universitária, influenciadora digital, comentarista política e apresentadora de TV. Na rede CNN Brasil, integrou o quadro O Grande Debate e foi apresentadora dos programas CNN Tonight e À Prioli. Migrou para o canal GNT, onde apresentou os programas Saia Justa e Sábia Ignorância.

Festival Mulher – O Festival Mulher vai até domingo (16) com uma série de atividades culturais, artísticas, debates, rodas de conversa e experiências de empoderamento feminino, com atrações gratuitas na Sala Nelson Pereira dos Santos e no espaço interno do Reserva Cultural. Para quem busca bem-estar, há espaços de massagem, corte de cabelo e práticas integrativas. O público poderá participar ainda de espetáculos de dança e de teatro, baile charme, roda de samba e diversas outras atrações, como os shows das cantoras Fernanda Abreu, Nilze Benedicto e Mona Vilardo. A programação também inclui a Feira Empreender Mulher, onde empreendedoras da cidade terão a oportunidade de expor seus produtos e serviços, além de uma aula de defesa pessoal que será oferecida para a capacitação das mulheres em sua segurança.

Programação Festival Mulher:

Sábado – 15 de março:

10h às 15h – Espaço Kids

10h – Roda de conversa sobre Maternidade com Adriana Oliveira

11h – Contação de História

13h30 – DJ Evilline

14h30 – Saúde, Dermato, Beleza com a Dra Renata Goulart

15h15 – Identidade e Branding Pessoal com Priscilla Oliveira e Jacke Molonha

16h – Direito ao Prazer com Priscila Thielle

17h – Kika Lobo em 50+

18h30 – DJ Evelline

19h – Show com Nilze Benedicto

Domingo – 16 de março:

9h às 13h – Espaço Kids

9h às 13h – Espaço Bem Estar | SENAC – Massagem e Práticas Integrativas de Saúde com Ana Carolina Valente

9h30 – Yoga Infantil com Carol Daya

10h15 – Yoga Adulta com Carol Daya

11h – Defesa Pessoal com Stephanie Tausch

13h – DJ MyIIa

14h – Palestra sobre Letramento Racial com Vilma Piedade

15h – Baile Charme

16h – Roda de Samba com as alunas Oficina das Minas

17h30 – DJ Mylla

19h – Prêmio Inês Etienne Romeu

2Oh30 – Show Fernanda Abreu