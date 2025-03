Adolescente tenta subornar agentes da PM após ser apreendido em Cabo Frio

Um jovem, de 17 anos, foi apreendido, na madrugada desta quinta-feira (13), por crime análogo ao tráfico de drogas e corrupção ativa na Rua Niterói, no bairro Aquários, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A Policia Militar estava fazendo um patrulhamento quando os agentes viram três suspeitos no local, conhecido pelo comércio de entorpecentes. Dois dos suspeitos fugiram. O adolescente foi abordado e, com ele, de acordo com a PM, foi encontrada uma sacola contendo drogas e dinheiro. Ao todo, na bolsa, os agentes encontraram 72 pinos de cocaína, 36 buchas de maconha, 16 pedras de crack e R$ 40 em espécie com um adolescente.

Para ser libertado, o jovem, segundo a PM, ofereceu R$ 1 mil aos policiais. Com a tentativa de suborno, os agentes informaram que ele havia cometido mais um crime e o encaminharam à 126ª DP (Cabo Frio).