Confira a divisão dos potes do sorteio da Copa do Brasil 2025

Troféu da Copa do Brasil de 2024, conquistado pelo Flamengo diante do Atlético-MG - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Copa do Brasil de 2025 teve todos os seus classificados conhecidos nesta semana para a terceira fase da competição. Nesta etapa do torneio, os times que conquistaram vaga de forma direta entram no torneio, como é o caso das equipes que estão da Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia.

A CBF agora realizará o sorteio, ainda sem data informada, para definir os confrontos, que devem acontecer em 30 de abril e 21 de maio, em jogos de ida e volta.

Veja a lista dos classificados e a divisão dos potes para a terceira fase da Copa do Brasil 2025: (em destaque os clubes cariocas)

POTE 1:

Flamengo;

São Paulo;

Palmeiras;

Corinthians;

Atlético-MG;

Fluminense;

Botafogo;

Fortaleza;

Grêmio;

Bahia;

Internacional;

Bragantino;

Vasco;

Santos;

Cruzeiro;

Athletico-PR.

POTE 2

Ceará;

Criciúma;

CRB;

Operário-PR;

Botafogo-PB;

Brusque;

Novorizontino;

Paysandu;

Náutico;

Aparecidense;

Retrô;

Maringá;

Maracanã;

Capital-DF;

CSA;

Vila Nova.

Na terceira fase da Copa do Brasil, os clubes irão se enfrentar em jogos de ida e volta. A ordem dos confrontos será definida através de sorteio promovido pela CBF. Conforme determina o regulamento da competição, há decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado.