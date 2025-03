Fluminense confirma lesão e ausência de Gabriel Fuentes na decisão do Carioca

Fuentes está fora da decisão do Campeonato Carioca no domingo (16) - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fuentes está fora da decisão do Campeonato Carioca no domingo (16) - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes desfalcará o Fluminense no clássico decisivo, diante do Flamengo, no próximo domingo (16). O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, que foi detectada após ser submetido a exames de imagens.

A informação foi divulgada pelo Tricolor nesta sexta-feira (14). O clube não informou qual o tempo estimado para a recuperação e retorno do atleta aos gramados.

Ele deixou o campo na última quarta-feira (12), durante a derrota por 2x1 para o Flamengo, pelo jogo de ida da decisão do Carioca. Ele passou a ser dúvida para a volta, e agora, confirmado como desfalque do Flu.

Leia também:

➤ NEACA inaugura sala de leitura para crianças vítimas de violência em Itaboraí

➤ No mês da mulher, vereadoras de SG homenageiam figuras representativas na cidade

Com a ausência de Fuentes, a tendência é que Renê seja o titular. Neste caso, por outro problema: o zagueiro Juan Freytes, que também pode atuar como lateral-esquerdo, foi expulso após o apito final no clássico contra o Flamengo. Ou seja, ele também não será uma opção para o técnico Mano Menezes.

Após ser superado no jogo de ida por 2 a 1, o Fluminense precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença, no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, para ficar com o título do Campeonato Carioca. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.