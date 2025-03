Americano que estava desaparecido no Rio é encontrado morto em IML

O corpo do turista norte-americano Sam Louis Blinder foi identificado por familiares nesta sexta-feira (14), na Baixada Fluminense. Ele estava desaparecido desde a semana passada; o corpo estava no Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias. Segundo a Polícia Civil, ele sofreu um acidente na região e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O turista, de 34 anos, foi atropelado no último sábado (08) na Rodovia Washington Luiz, na altura do Parque Duque. Agentes da concessionária Concer socorreram o americano e o levaram para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Ele chegou a passar por cirurgia, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu no dia seguinte ao acidente.

Leia também:

➢ Homem é preso suspeito de aplicar golpe "Boa Noite, Cinderela" na Lapa

➢ Casal de turistas é preso com quase 10kg de cocaína no Rio

Morador de Nova Iorque, Sam veio ao Brasil para visitar a avó, que mora em Sorocaba, São Paulo, e passou o Carnaval no país. Familiares dele procuraram as autoridades no início da semana após ficarem sem contato com o turista. A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) estava investigando o paradeiro. Nesta sexta (14), a irmã dele reconheceu o corpo no IML. A Polícia Civil segue investigando o caso e apurando detalhes sobre o acidente.