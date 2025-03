Casal de turistas é preso com quase 10kg de cocaína no Rio

Um casal de espanhóis foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio, após agentes encontrarem uma farta carga de droga com eles na madrugada desta sexta-feira (14). Ao todo, foram apreendidos 9,86 kg de pasta-base de cocaína com a dupla, que vai responder por tráfico internacional de drogas.

Segundo a Receita Federal, o casal vinha de Bogotá, na Colômbia, e estava no aeroporto para embarcar em um voo com direção a Londres, capital do Reino Unido. A droga estava escondida em oito pacotes, que estava camuflados no forro das malas despachadas por eles. Eles foram levados para a Polícia Federal.

Leia também:

➢ Polícia Civil estoura desmanche de bicicletas e prende em flagrante dois suspeitos em Niterói; Vídeos

➢ Trio é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento no Centro de Niterói