Homem é preso suspeito de aplicar golpe "Boa Noite, Cinderela" na Lapa

Um homem foi preso nesta sexta-feira (14), suspeito de integrar um esquema que aplicava o golpe “Boa Noite, Cinderela”, na Lapa, situada no Centro do Rio. O suspeito foi localizado por policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá), em uma casa no bairro de Sepetiba, Zona Oeste.

No momento em que foi capturado, o homem usava uma camisa do Flamengo personalizada com a frase: “Só vive o propósito quem suporta o processo”, com o número 33 estampado nas costas.

As investigações apontam que o grupo era formado por homens que fingiam ser garotos de programa para atrair as vítimas, das quais a maioria dos alvos eram turistas, em bares e casas noturnas. Depois de conquistar a confiança das vítimas, os golpistas colocavam substâncias sedativas nas bebidas, roubavam os pertences e faziam transações bancárias nas contas delas enquanto estavam desacordadas.

O homem preso nesta sexta-feira teria participado de pelo menos dois crimes desse tipo. Em um dos casos registrados, a vítima perdeu a consciência, em decorrência do sedativo, e só voltou à consciência 30 horas depois, sem o aparelho celular e com a falta de uma alta quantia, avaliada em R$19 mil. No outro caso, o sedativo foi ingerido pela vítima ainda na rua, e seus cartões foram utilizados em várias compras, somando um prejuízo de mais de R$10 mil.

A prisão do suspeito só foi possível após um trabalho de inteligência da polícia, que identificou o acusado, que já possuía passagem pela polícia. As investigações continuam em busca de identificar e localizar os outros integrantes da quadrilha.