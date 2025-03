Justiça revoga prisão domiciliar de ex-policial penal que matou eleitor de Lula

O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu revogar a prisão domiciliar do ex-policial penal Jorge Guaranho, que cumpre pena por matar a tiros o guarda municipal Marcelo Arruda por motivos políticos. O ex-agente foi condenado a 20 anos de prisão em fevereiro, mas havia conseguido a liberação judicial para cumprir a sentença em casa.

A decisão foi assinada pelo mesmo desembargador que concedeu o habeas corpus no mês passado. Ele foi liberado para a prisão domiciliar por questões de saúde e dificuldade de locomoção. Na revogação assinada pelo TJ do Paraná, o desembargador afirma que o Complexo Médico Penal tem condições de atender as necessidades médicas de Guaranho.

Eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Guaranho cometeu o crime em julho de 2022, no dia do aniversário da vítima. Arruda, que era tesoureiro do PT, fez uma festa de aniversário com decoração temática do presidente Lula. O ex-policial penal passou na frente ao local onde a festa acontecia e gritou "aqui é Bolsonaro", o que acabou culminando em uma discussão.

Após a briga, o ex-agente deixou o local, voltou armado e efetuou disparos contra o aniversariante. A vítima deixou quatro filhos.