STF mantém prisão de Braga Netto por tentativa de golpe

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta sexta (14), manter a prisão do general Walter Braga Netto. Por unanimidade, a corte negou o pedido da defesa do ex-ministro da Defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso desde 14 de dezembro e responde por tentativa de golpe de estado.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou para manter a prisão e foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Segundo Moraes, há suficientes indícios de que a soltura poderia atrapalhar as investigações e “atenta contra a garantia da ordem pública, devido ao risco considerável de reiteração das ações ilícitas”.

Ex-candidato à vice-presidência com Bolsonaro em 2022, ele foi indiciado em novembro do ano passado pela Polícia Federal (PF). De acordo com a acusação, Braga Netto não apenas sabia de um plano de tentativa de golpe de Estado em 2022 como também teria levado recursos financeiros para militares acusados de organizar o esquema golpista.