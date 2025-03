Novo boletim médico atualiza estado de saúde do Papa Francisco

Novas informações sobre o estado de saúde do Papa Francisco, de 88 anos, foram divulgadas nesta sexta-feira (14), pela Sala de Imprensa da Santa Sé: “o papa passou uma noite tranquila”. O pontífice está internado há um mês no hospital Gemelli, em Roma, por causa de uma pneumonia bilateral.

Na quinta-feira (13), o Papa Francisco completou o 12º aniversário à frente da Igreja Católica, e em comemoração, a equipe médica do hospital levou um bolo com velas no quarto do pontífice.

O líder da Igreja Católica recebeu diversas mensagens de crianças e jovens enviadas ao Vaticano por escolas, associações e instituições religiosas.

Durante a tarde, o Papa Francisco esteve presente nos exercícios espirituais para a Cúria Romana, por meio de chamada de vídeo com a Sala Paulo VI. Logo em seguida, ele continuou com a terapia respiratória.

O tratamento recebido pelo pontífice permanece alternando entre a ventilação mecânica não invasiva, com oxigenação com cânulas nasais usadas durante o dia. O quadro clínico continua estável, porém ainda é complexo.

Na noite desta sexta-feira, deverá ser divulgado um novo boletim médico.