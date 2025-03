Polícia Civil estoura desmanche de bicicletas e prende em flagrante dois suspeitos em Niterói; Vídeos

Na tarde desta quinta-feira (13), agentes da 77ª DP (Icaraí), prenderam em flagrante dois homens pelo crime de receptação em Niterói. Um dos acusados é proprietário de um ferro velho no bairro de Santa Rosa.

Chegando no local, os agentes encontraram diversas peças de bicicleta (quadros e rodas). O suspeito informou que comprava todo o material com o segundo suspeito, dono de uma oficina de bicicletas na mesma rua. Na oficina do segundo acusado, também foram encontradas diversas peças de bicicletas (pedais, bancos, manetes de freio).





A 77ª DP (Icaraí) vem intensificando as investigações de furtos de bicicletas e possíveis receptores desses objetos, tendo êxito em localizar, nesta quinta-feira (13), dois dos maiores locais de destino dessas bicicletas furtadas, prendendo também os dois maiores receptores desses objetos produtos de crime.





A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Niterói uma cidade mais segura.

Denuncie pelo whatsapp da 77ª DP: (21) 99283-5935 ou pelo Disque Denúncia: 2253-1177

O sigilo é garantido.