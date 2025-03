Acusado de furto de rodas de automóveis é preso em Inoã, Maricá; Vídeo

Policiais do 12ºBPM de Maricá receberam, na madrugada desta sexta-feira (14), um alerta via Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP), de que um veículo, que estaria envolvido em diversos furtos de rodas de automóveis, teria entrado no município, sendo identificado pelo modelo GM Montana sem placas.

Os agentes realizaram um cerco e abordaram o veículo suspeito na Rodovia Amaral Peixoto, Km 15, em Inoã, Maricá, que estava sob posse de um homem que levava dois jogos de rodas de modelos diferentes.

Questionado sobre a origem das rodas, o acusado afirmou tê-las furtado. A partir deste momento, os agentes conseguiram localizar um dos veículos que teve as rodas furtadas e uma consulta da placa foi feita, sendo possível identificar a vítima.

Após contato e identificação da vítima, o acusado compareceu à 76ª DP (Niterói) e após avaliação da autoridade de plantão, foi autuado em flagrante por furto, e as rodas do ônix devolvidas ao proprietário. Com o suspeito, os agentes apreenderam 4 rodas marca Honda, aro 17; 4 Rodas marca GM, aro 14; 2 Macacos hidráulicos; 1 Chave de roda e 1 Auto GM Montana prata.





Contra ele haviam 4 anotações criminais: violação de domicílio, vias de fato, violência doméstica contra a mulher e ameaça.