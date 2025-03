Polícia Civil prende milicianos acusados de invadir e se apropriar de terrenos em Maricá

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam quatro milicianos integrantes de uma quadrilha acusada de invadir e se apropriar de terrenos, no município de Maricá. Os criminosos foram detidos nesta quinta-feira (13/03), após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

De acordo com as investigações, os milicianos invadiam as propriedades e utilizavam de violência para expulsar os donos de suas próprias casas. Pelo menos duas vítimas foram identificadas. Elas foram mantidas em cárcere privado, onde foram brutalmente agredidas e ameaçadas com armas de fogo e tiveram os seus pertences subtraídos.

Leia também:

Assalto e sequestro de ônibus termina com suspeito preso na Zona Norte

Acusado de furto de rodas de automóveis é preso em Inoã, Maricá; Vídeo



Ainda segundo as investigações, após tomar posse do terreno e liberar as vítimas, os criminosos revendiam as terras para terceiros que muitas vezes desconheciam a origem ilícita do trâmite.

Durante a operação, o líder da organização foi detido, junto com outros três comparsas. Eles vão responder pelos crimes de estelionato, extorsão, falsificação de documentos e organização criminosa.

Os agentes ainda apreenderam réplicas de pistolas e armas de fogo, além de máquinas de cartões, telefones celulares, acessórios táticos e documentos falsificados que eram utilizados nos delitos.