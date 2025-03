Assalto e sequestro de ônibus termina com suspeito preso na Zona Norte

Com os bandidos, foi encontrada uma pistola e celulares dos passageiros - Foto: Reprodução/TV Globo

Com os bandidos, foi encontrada uma pistola e celulares dos passageiros - Foto: Reprodução/TV Globo

Um ônibus foi assaltado e sequestrado com 70 passageiros, na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (14). A Polícia Militar informou que um suspeito foi preso

O ônibus da linha 378 foi parado por militares na Avenida General Justo, onde um dos criminosos foi preso. Com os bandidos, foi encontrada uma pistola e celulares dos passageiros.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão) e depois será transferido à 19ª DP (Tijuca), que continuará com as investigações. Ainda não há informações sobre feridos.