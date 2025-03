Homem é detido por descarte irregular de lixo em via pública de São Gonçalo

A ação foi feita por agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) juntamente com agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes - Foto: Divulgação

A ação foi feita por agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) juntamente com agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes - Foto: Divulgação

Um homem foi detido após realizar o descarte irregular de lixo em via pública, o que configura crime ambiental, nesta manhã de quinta-feira (13), na Rua Waldir dos Santos, no bairro do Engenho Pequeno. A ação foi feita por agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) juntamente com agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes.

O suspeito foi flagrado, através de câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), descartando resíduos no local. No mesmo momento, as equipes foram acionadas, seguiram até o endereço e o detiveram.

Ele foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi notificado, assinou o Termo Circunstanciado e foi liberado. Ele vai responder ao caso em liberdade.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, pediu que a população não descartar lixo nas vias públicas.

"O descarte irregular de lixo é crime. É necessário que a população não tenha estas atitudes, um péssimo hábito que além de sujar a cidade traz doenças e causa alagamentos quando chove", destacou.