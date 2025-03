Influenciadoras, acusadas de injuria racial, faltam em audiência

Nesta sexta-feira, a Justiça do Rio ouviu uma das crianças que teria sido vítima de suposta injúria racial que, segundo o Ministério Público, foi cometida pelas influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves — após publicarem, em maio de 2023, vídeos nas redes sociais em que entregavam bananas e um macaco de pelúcia para crianças negras. Mesmo sendo intimadas, as acusadas não compareceram à audiência. A vítima prestou depoimento em uma sala especial do Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (Nudeca), na 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, acompanhada de uma psicóloga. Já a outra criança envolvida no caso, não compareceu.

A sessão foi remarcada para o dia 8 de abril. No horário da audiência, por volta das 17h, Kérollen publicou um vídeo em uma academia, com a legenda: "Onde o corpo cansa e a mente descansa".

A mãe da segunda vítima fará depoimento na próxima audiência. Além do depoimento da mãe da segunda criança, também serão ouvidas testemunhas indicadas pela acusação e defesa, além dos interrogatórios das influenciadoras.

As influenciadoras passaram a responder pelo crime, no ano passado, quando a Justiça considerou que o ato teve a intenção de atacar a dignidade das vítimas por causa da cor da pele, visando autopromoção social e pessoal.