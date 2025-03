Chefe do tráfico de drogas na Maré é preso durante consulta de harmonização facial

'Chocolate' no momento da prisão - Foto: Divulgação

'Chocolate' no momento da prisão - Foto: Divulgação

Um homem apontado como um dos chefes do tráfico de drogas no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, foi preso nesta quarta feira (13). O criminoso, integrante da facção Terceiro Comando Puro (TCP), foi capturado enquanto realizava uma consulta médica para avaliar o resultado de uma harmonização facial, feita em uma clínica de estética.

Segundo a polícia, Luís Carlos Lomba, conhecido como Chocolate, trabalhava fazendo a avaliação e aprovação ou não, da qualidade da cocaína vendida pela facção. A investigação mostrou que o criminoso atuava de "home office".

Contra Chocolate constava, um mandado de prisão de 2024 por associação criminosa e roubo. Ele é investigado também, em pelo menos outros 35 procedimentos criminais.

Leia também:

Operação da PM deixa ambulante morto no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio



Possíveis mudanças no Campeonato Brasileiro geram debate para clubes; Entenda!



A prisão do criminoso foi realizava através da Operação Espoliador, que visa capturar foragidos da justiça por roubo, latrocínio e receptação. Até a manhã desta quinta feira (13), 294 criminosos haviam sido presos.

A operação acontece em todo o estado do Rio de Janeiro e conta com mais de 700 policiais civis.