Operação da PM deixa ambulante morto no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio

Moradores protestam após morte de ambulante no Chapadão - Foto: Reprodução/TV Globo

Um operação da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (13), deixou um ambulante morto no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio. Identificado como Marcelo Santos Martins, 51 anos, o homem foi atingido por uma bala perdida quando saía de casa para mais um dia de trabalho.

A morte de Marcelo gerou protestos na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira no fim da manhã. Moradores utilizaram ao menos 6 ônibus e 3 caminhões, um deles da Comlurb, como barricadas por volta das 12h.

Segundo a família do ambulante, ele ficou no meio do fogo cruzado entre PMs e criminosos. Ele estava indo trabalhar e levando o almoço para a mulher, que também trabalha como camelô.

O ambulante Marcelo Santos Martins morreu ao ser atingido por uma bala perdida durante o confronto | Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Militar diz que agentes do 41º BPM (Irajá) realizam patrulhamento nas ruas das comunidades na manhã desta quinta-feira (13), quando foram atacados por bandidos.

Ainda de acordo com a PM, a região recebe uma ocupação permanente da unidade militar desde o mês de agosto de 2024.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o funcionamento de três escolas foi impactado pela operação.

Até a última atualização da corporação, a PM não havia registrado apreensões e prisões.