Homem acusado de chefiar tráfico de drogas em Macaé é preso pela Polícia Civil

PL, apontado como traficante e responsável pela tortura de adolescentes, foi capturado pela Polícia Civil no Lagomar - Foto: Divulgação

Um homem acusado de ser o gerente do tráfico de drogas do Comando Vermelho (CV) em Macaé, foi preso na manhã desta quarta (12), no bairro de Lagomar pela Polícia Civil. Identificado como PL, ele também é acusado de ter torturado adolescentes em uma escola da cidade.

Segundo informações, a tortura ocorreu no dia 1 de outubro de 2024, quando o acusado e outros traficantes, usaram pedaços de madeira para bater em adolescentes, acusados de terem depredado uma escola local. A ação gerou revolta na comunidade e chamou atenção das autoridades.

Durante a investigação ficou evidente a participação de PL e após meses de apuração, um mandado de prisão temporária foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Macaé. Os policiais então, realizaram uma operação no bairro Lagomar, onde o acusado foi encontrado.

PL será encaminhado ao sistema prisional e responderá pelos crimes de tortura e tráfico de drogas, além de outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.