Mulher que fingiu ser repórter da ESPN durante dois anos é desmascarada

Luana Santos, se dizia repórter contratada da ESPN e com isso, conseguiu engajamento nas redes sociais, apoio de patrocinadores e presença em jogos importantes, principalmente no futebol feminino. Porém, após uma participação em um podcast, toda a farsa da suposta profissional foi descoberta.

A mulher dizia ser repórter setorista do Red Bull Bragantino na ESPN. Ela chegou a criar um crachá falso de trabalho e constantemente fazia publicações da redação do canal esportivo. A suspeita é de que ela pegava fotos na internet de outros funcionários. O caso veio a tona, após a Disney receber um link de uma entrevista de Luana.

Após a repercussão, funcionários da ESPN afirmaram que nunca viram a mulher na empresa.

Em sua participação no podcast "Papo Reto Sports", Luana falou sobre sua suposta experiência profissional. A mulher afirmou ter participado do planejamento de marketing do Corinthians feminino. "Eu ajudo a levar o melhor conteúdo para quem acompanha futebol feminino do nosso Timão, além do trabalho na ESPN", disse na ocasião.

O Corinthians por sua vez, afirmou desconhecer a jovem e disse que ela jamais fez parte do quadro de funcionários do clube. A dupla jornada também não seria possível, já que a Disney não permite que funcionários da ESPN trabalhem em clubes de futebol.

Após a repercussão do caso, Luana Santos começou a apagar suas postagens nas redes sociais e deletou sua conta no Instagram, que acumulava 20 mil seguidores. A Disney pretende processar Luana na esfera civil, além de ser denunciada por falsidade ideológica na parte criminal.