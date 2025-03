Homem é preso no Rio por roubar e extorquir pessoas com quem marcava encontros via aplicativo de namoro gay

Foi preso pela Polícia Civil, João Victor Cordeiro Barbosa, conhecido como “Kevin Muniz”, nesta terça feira (11), na Zona Oeste do Rio. Ele é acusado de pertencer a uma quadrilha especializada em roubar e extorquir homossexuais durante programas marcados por meio de aplicativos de encontros.

As investigações realizadas pela 5ª DP (Mem de Sá), descobriram que o grupo atraiam seus alvos e marcava encontros em hotéis da Lapa e Zona Sul do Rio. A quadrilha formada por garotos de programa, agia criando perfis em aplicativo de relacionamentos voltado para o público gay e em sites de programas.

João Victor foi capturado no bairro de Inhoaíba, onde estava escondido desde outubro do ano passado. Contra ele ainda constam dois mandatos de prisão preventiva por roubo e extorsão.

Segundo as investigações, em um dos casos, uma vítima marcou um encontro com dois integrantes da quadrilha, sendo um deles João Victor, e após realizarem relações sexuais, ela foi amarrada, ameaçada e agredida.

Os bandidos roubaram um celular e cartões de crédito. Eles realizaram diversas transações bancárias que causaram um prejuízo de R$ 25 mil á vítima. O caso aconteceu em um apartamento de uma das integrantes da quadrilha, onde aconteciam parte dos crimes.

A dona do apartamento é uma mulher trans, conhecida como Maria Eduarda, que está presa desde outubro de 2024. Ela tem condenações em dois processos criminais que responde com João Victor, sendo de 10 anos e 6 meses de prisão em um deles, por extorsão qualificada, e 20 anos no outro, por roubo majorado e extorsão qualificada.

As investigações continuam para a identificação de outros envolvidos no crime.