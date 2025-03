Homem é preso com cerca de mil imagens de pornografia infantil no Rio

Material ilegal foi encontrado na casa do suspeito, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Foto: Reprodução

Material ilegal foi encontrado na casa do suspeito, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Foto: Reprodução

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal em uma operação para combater crimes sexuais contra menores de idade nesta quarta-feira (12). Na casa do acusado, na Tijuca, Zona Norte do Rio, foram encontrados cerca de mil arquivos com imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Além de armazenar os arquivos, o suspeito teria compartilhado as imagens na internet, através de portais e redes sociais, ao longo dos últimos dois anos, de acordo com as investigações. Ele foi levado pelos agentes para a Superintendência Regional da PF e permaneceu preso. O suspeito deve ser encaminhado para uma unidade do sistema prisional do Rio.