Polícia prende suspeito e apreende adolescente por envolvimento com tráfico de drogas no Cubango, em Niterói

Após informações de que suspeitos armados estariam atuando na prática do tráfico de drogas na Comunidade do Abacaxi, no Cubango, agentes do 12ºBPM de Niterói prenderam um homem e apreenderam um adolescente na tarde da última terça-feira (11).

Após breve confronto com troca de tiros, uma pistola calibre 9 milímetros foi apreendida com os suspeitos, além de cinco munições e um aparelho celular. Não houve registro de feridos.

O material apreendido e os dois criminosos foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.

