Maricá tem a menor taxa de mortes violentas da Região Metropolitana do Rio

Maricá é a cidade da Região Metropolitana do Rio com a menor taxa de mortes violentas no primeiro bimestre de 2025. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), compilados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, houve apenas um crime que se encaixou nesta categoria nos primeiros dois meses do ano. São considerados casos de letalidade violenta homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte, latrocínios, feminicídios e outros que resultam em mortes.

“O sucesso é consequência de um trabalho meticuloso, no qual a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, destaca o aporte em tecnologia e inteligência, a cooperação com as forças de segurança pública do estado, agilidade e a transparência das operações preconizando o respeito às garantias fundamentais”, declarou o coronel Julio Veras, secretário de Segurança Cidadã.

A redução de mais um indicador de violência no município segue uma sequência positiva. Maricá já havia registrado um período de três meses sem roubos de carga, a contar de novembro de 2024. Além disso, houve redução também no número dos roubos de rua, com o menor índice no mês de fevereiro comparado com o mesmo período nos últimos 16 anos.

A Prefeitura de Maricá é a que mais investe no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em todo o estado. O município também conta com o monitoramento de mais de 700 câmeras distribuídas em pontos estratégicos nos quatro distritos da cidade.