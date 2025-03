Jovem é baleado com tiro a queima-roupa por PM de folga em Campo Grande

Um jovem de 20 anos foi baleado na barriga por um PM de folga, no último sábado (8), na Comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste. O disparo ocorreu devido uma discussão entre o agente, a esposa dele e familiares da vítima.

Elen Porto, de 35 anos, irmã da vítima, Eric Kayk Santos Porto, afirmou que a família estava reunida no portão de casa quando a mulher do PM, que estava passando na rua, fez manobras perigosas com seu carro, chegando a quase atropelar uma outra irmã da vítima. O que deu início a uma discussão.

"Minha mãe esperou eles descerem do carro e falou que queria falar com eles. Ela perguntou o porquê dela ter jogado o carro em cima da minha irmã. Aí ela falou que a rua é pública e começou a discutir com minha mãe. Daí minha irmã viu e começou uma briga. Aí ele (policial) pegou minha irmã pelo cabelo. O esposo da minha irmã veio para cima dele e ele foi para a garagem", contou Elen.

Segundo Elen, o PM entrou dentro de casa, pegou uma arma e retornou para a rua. Na sequência dos fatos, ele teria empurrado a mãe de Eric, o que deixou ele irritado. "Meu irmão foi para cima dele e deu um soco. Ai ele pegou a arma e atirou na barriga do meu irmão", disse a irmã, acrescentando que o tiro foi à queima-roupa.

O jovem foi socorrido pela própria família e levado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, ele passou por uma cirurgia para a retirada do projétil. A direção do hospital informou que o quadro dele é estável.

A família denuncia que na delegacia, o policial continuou armado. "Ele ficou para lá e para cá com a arma do crime na cintura. No domingo, parou um caminhão lá na casa dele e simplesmente botou as coisas dentro do caminhão e foi embora. E ainda com duas viaturas da polícia, dois camburões, fazendo a guarda dele", falou a familiar.

A Polícia Militar divulgou nota oficial, informando que agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para prestar auxílio a um policial militar de folga no bairro Campo Grande.

"No local, a equipe encontrou o solicitante que informou presenciar uma briga generalizada na rua de acesso ao seu endereço. Na tentativa de intervir, ele foi agredido por um grupo de pessoas e reagiu com um disparo de arma de fogo, atingindo um dos envolvidos. Na sequência dos fatos, os policiais foram ao Hospital Municipal Pedro II, para onde o ferido foi socorrido. Vale destacar que um procedimento apuratório foi instaurado para averiguar as circunstâncias do fato", informa a nota oficial.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).